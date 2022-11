Spektakel Rheinberg Adventsmarkt braucht Spenden

Der Verein Spektakel Rheinberg schlägt Alarm. Zum ersten Mal gibt es einen Engpass bei der Finanzierung des Adventsmarktes, der am Samstag, 10. Dezember, und am Sonntag, 11. Dezember, zum letzten Mal an der evangelischen Kirche in Rheinberg stattfindet. „Der Adventsmarkt wird auf jeden Fall stattfinden“, versichert Corinna Gribl, Vorsitzende von Spektakel, „aber wir brauchen finanzielle Unterstützung.“