Kirche und Industrie : Bischof informiert sich über geplantes Solvay-Kraftwerk

Rheinberg Weihbischof Rolf Lohmann hat das Solvay-Werk besichtigt. Wie das Bistum Münster mitteilt, fuhr Lohmann bis auf 65 Meter mit dem Fahrstuhl hoch, die letzten Meter über eine Stahltreppe. Dann habe der Weihbischof mit Solvay-Werkleiter Norbert Mülders vom Dach des Kraftwerks die gute Aussicht genossen.

Der Rundumblick vom Kraftwerksdach war der letzte Teil einer Werksführung, während der sich der Weihbischof über die Arbeitsbedingungen bei Solvay informierte. Immer wieder habe er während des Rundgangs durch die unterschiedlichen Bereiche des Unternehmens die Möglichkeit genutzt, mit den Mitarbeitern zu sprechen, beispielsweise in der Werkstatt und der Messwarte. Dort erfuhr er, wie das Werk kontrolliert, dass Luft und Wasser in der Umgebung nicht mit Schadstoffen belastet werden.