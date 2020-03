Corona-Virus : Bis Dienstag wird an den Schulen noch betreut

Rheinberg Auch in Rheinberg sind alle Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Tagespflegestellen ab Montag, 16. März, bis zum 19. April geschlossen, um der Verbreitung des Corona-Virus entgegen zu wirken. Konkret bedeutet dies: Ab Montag, 16. März, findet kein Unterricht mehr statt.

Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich darauf einzustellen, können sie am Montag und Dienstag aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen der Stadt Rheinberg stellen an diesen beiden Tagen – während der normalen Unterrichtszeit – eine Betreuung sicher. Nur Kinder, die den Offenen Ganztag einer Schule nutzen, werden an diesen beiden Tagen bis 16 Uhr betreut. Am Montag und Dienstag fahren auch die Busse des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Schulbusse. Ab Mittwoch, 18. März, sind die Schulen komplett geschlossen. Für Kinder, deren Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen – etwa im Gesundheitswesen – arbeiten und ihren Dienst nicht ausfallen lassen dürfen, richten die Schulen eine Notbetreuung ein. Wer Bedarf sieht, diese Notbetreuung nutzen zu müssen, sollte Einzelheiten direkt mit der Schule absprechen. Ab Mittwoch sind keine Schulbusse mehr im Einsatz.