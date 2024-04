Abfallentsorgung in Rheinberg Biotonnen sind gut für Umwelt und Portemonnaie

In der Bioabfallbehandlungsanlage des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof in Kamp-Lintfort wird nicht nur hochwertiger Kompost hergestellt. In einem Vergärungsprozess wird auch Biogas erzeugt, das dann verstromt wird. Dafür ist viel sortenreiner Bioabfall erforderlich. Der Kreis Wesel hat einen Positivkatalog erstellt. Er gibt Auskunft darüber, was in die Biotonne gehört.