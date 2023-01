Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg Bilder und Rahmen für eine Wand im Pfarrheim gesucht

Viele Menschen haben im Keller oder auf dem Dachboden, auf Kleiderschränken oder Schubladen Bilder oder Bilderrahmen liegen, die sie seit Jahren nicht mehr aufgehängt haben oder einfach nicht mehr schön finden. Genau diese Bilder oder Bilderrahmen sucht die katholische Pfarrgemeinde St. Peter Rheinberg, „denn wir wollen im Pfarrheim St. Peter in einem neu gestalteten Gruppenraum eine Wand mit der sogenannten Petersburger Hängung gestalten“, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. In dieser Form der Hängung, benannt danach, wie in der Eremitage im Winterpalast in St. Petersburg verfahren wurde und wird, werden unterschiedlichste Bilder über-, unter- und nebeneinander gehängt und ergeben zusammen quasi ein neues Kunstwerk. Bei der klassischen Petersburger Hängung, auch Salonhängung genannt, trifft Chaos auf Ordnung – und die verstehen sich ausgesprochen gut. Ursprünglich demonstrierten St. Petersburger Bürger auf diese Weise ihren Reichtum und ihre Gemäldesammlung.