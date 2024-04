Live-Musik in Rheinberg Big Daddy Wilson spielt am Sonntag mit Band im To Hoop

Bereits im November sollte und wollte der Musiker Big Daddy Wilson mit seiner Band im To Hoop in Alpsray auftreten, musste damals aber absagen, weil er erkrankt war. Am Sonntag, 21. April, 20 Uhr, soll es nun klappen: Big Daddy Wilson & The Goosebumps Bros machen auf ihrer Tour Station im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102. Der amerikanische Blues-Singer-Songwriter Big Daddy Wilson und seine langjährige Begleitband „The Goosebumps Bros.“ präsentieren das neue, gemeinsam aufgenommene und produzierte Album „Plan B“. Die Live-Show wird sowohl Songs aus dem neuen Album, als auch seine Auswahl von Klassikern aus dem breiten Repertoire von Big Daddy Wilsons Karriere beinhalten.