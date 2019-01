Kindertheater: Bibi Blocksberg hext in der Stadthalle

Die Schauspieler des Musicals „Hexen Hexen überall“ treten am Donnerstag, 31. Januar, in der Stadthalle Rheinberg auf. Foto: Veranstalter

Rheinberg „Hexen, Hexen überall“: Die Kindertheater-Saison in Rheinberg beginnt mit einem Musical für die ganze Familie

(RP) Bibi Blocksberg kommt nach Rheinberg. Das Musical „Hexen Hexen überall“ kommt auf die Bühne in der Stadthalle. Der Hexenspaß für die ganze Familie, aufgeführt vom Cocomico-Theater, ist der Start ins Kindertheater-Jahr und am Donnerstag, 31. Januar, um 16 Uhr zu erleben.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Was für eine Aufregung. Der internationale Welthexentag steht an – und das ausgerechnet in Neustadt. Doch wie das festliche Programm umsetzen? Das soll doch nicht etwa den verstaubten Althexen Mania und Walpurgia überlassen bleiben. So sehen es jedenfalls Bibi Blocksberg und ihre Junghexenfreundin Schubia, die gerne etwas mehr Schwung in diese traditionelle Veranstaltung bringen wollen. Doch es gibt ein Problem: Junghexen ist die Anwesenheit an diesem Tag verboten. Das ist jedoch selbstverständlich kein Grund für Bibi und Schubia, klein beizugeben.