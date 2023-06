Chemieunternehmen in Rheinberg Bezirksregierung genehmigt zweiten Solvay-Brennkessel

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat dem Rheinberger Unternehmen Solvay Chemicals die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erteilt, auf dem Werksgelände an der Xantener Straße einen zweiten altholzbefeuerten Kessel zu errichten und zu betreiben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Chemieunternehmen errichtet ein zweites Woodpower-Altholzkraftwerk in Ossenberg. Gegenstand der Genehmigung seien neben der Errichtung und dem Betrieb der Verbrennungsanlage mit einer sogenannten Wirbelschichtfeuerung, Abgasreinigungseinrichtungen nebst Silo, ein 47 Meter hoher Abgaskamin zur Ableitung der gereinigten Verbrennungsabgase sowie drei Annahmeboxen zur Entladung von extern aufbereiteten Holzhackschnitzeln der Altholzkategorie A I bis A IV mit einer Entladekapazität von rund 130.000 Tonnen pro Jahr. Des Weiteren sind zwei Betonsilos zur Lagerung von Holzhackschnitzeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6000 Kubikmetern und ein Sandsilo genehmigt. Zur Genehmigung gehört auch, dass ein bisher mit Kohle und/oder Holzhackschnitzeln befeuerter Dampfkessel mit den zugehörigen Nebeneinrichtungen außer Betrieb genommen werden darf. Ein kohlestaubbefeuerter Dampfkessel darf zu einem erdgasbefeuerten Kessel umfunktioniert werden. Parallel dazu können die Kohleentladung beziehungsweise die Kohlekippe und das Kohlelager außer Betrieb genommen werden.