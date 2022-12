Immobilienmarkt Rheinberg Bezahlbare Wohnungen sind knapp

Daniel Hauck kennt den Wohnungsmarkt in- und auswendig. Zusammen mit seinem fünfköpfigen Team verwaltet und vermittelt der Geschäftsführer des Rheinberger Unternehmens Frey Hausverwaltung und Immobilien mit Sitz an der Alten Post-Stege 2 in der Innenstadt Wohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbeimmobilien in erster Linie im Rheinberger Stadtgebiet, aber auch in Moers, Kamp-Lintfort, Alpen, Xanten, Duisburg und Krefeld. „Wir sind am gesamten linken Niederrhein tätig“, sagt Hauck.