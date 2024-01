Feuerwehreinsatz in Rheinberg Bewohner des Orsoyer Pflegeheims erlitt Brandverletzungen

Im Evangelischen Pflegeheim Orsoy hat sich am Montag ein Bewohner verletzt. Der Mann, der im Rollstuhl sitzt, hatte sich um kurz nach 14 Uhr in seinem Zimmer eine Pfeife angezündet, was dort erlaubt ist. Wie ein Sprecher der Einrichtung auf Nachfrage sagte, sei dem Mann die Pfeife versehentlich heruntergefallen, dabei habe sich seine Kleidung entzündet. Durch den Rauch sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden und habe die Rheinberger Feuerwehr alarmiert. Als die die Einrichtung am Ostwall erreichte, mussten die Einsatzkräfte nicht mehr tätig werden. Pflegekräfte hatten das Feuer bereits gelöscht. Den Bewohner brachten sie sicherheitshalber zur Untersuchung ins Unfallkrankenhaus nach Duisburg-Buchholz. Wie schwer er sich verletzte, ist unklar.