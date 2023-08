Prozess vorm Amtsgericht Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall in Rheinberg

Sechs Monate Freiheitsstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden: So lautete das Urteil des Rheinberger Amtsgerichts am Donnerstag im Prozess um einen tödlichen Unfall auf der Xantener Straße. Ein 29-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort war angeklagt worden, weil er am 11. Dezember 2021 in Höhe der Solvay-Werke bei einem Verkehrsunfall den Tod eines 53-jährigen Mannes verursacht hat.