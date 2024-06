Hilfe für geflüchtete Menschen Ehrenamtliche Helfer für die ZUE in Orsoy gesucht

„Wir würden uns über Ihre Unterstützung etwa bei Ausflügen sowie bei kreativen und handwerklichen Aktivitäten sehr freuen“, sagt die Ehrenamtskoordinatorin in der ZUE, Esmer Sezek. „Sie können sich hier in Form von Lesepatenschaften, niederschwelligen Unterrichtsangeboten in Deutsch oder Mathematik oder Musik- und Bastelangeboten einbringen.“ Eine Fahrradwerkstatt gibt es bereits. Auf dem Außengelände gibt es die Möglichkeit, Gemüse- und Obstbeete anzulegen oder Sitzgelegenheiten zu bauen. Eigene Anregungen werden gerne aufgegriffen. Die ehrenamtliche Arbeit in der ZUE kann allein oder im Team erfolgen.