Caritas Wohn- und Werkstätten : Betreuer für Kinder gesucht

Rheinberg Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein bitten um Unterstützung.

Zwei Einsatzbereiche stehen zur Auswahl: Menschen mit Behinderung können in der Einzelbetreuung unterstützt werden. Dabei sind die Einsatzzeiten individuell abzusprechen und der Betreuer kann sich mit seinen Ideen einbringen. Die Betreuung kann bei der zu betreuenden Person zu Hause stattfinden oder es werden Unternehmungen geplant, wie Kinobesuche oder Ausflüge. Die Einzelbetreuungen bietet der FuD im Kreis Wesel und Kleve sowie im Raum Duisburg an. Auch für das Freizeitprogramm in Moers und Sonsbeck braucht der Familienunterstützende Dienst helfende Hände.