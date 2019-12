30-jähriges Band-Bestehen : Betontod spielen zum 30-Jährigen in der Stadthalle

Rheinberg Im Jahr 2020 haben die fünf Herren von Betontod allen Grund zu feiern: Die bekannte Punkrock-Band aus Rheinberg besteht dann 30 Jahre.

Am Montag, 2. Dezember, beginnt die Werbung, der Vorverkauf für die Show in der Stadthalle startet am Donnerstag, 5. Dezember, um 12 Uhr. Die Karten, die im Vorverkauf 29,90 Euro plus Vorverkaufsgebühren kosten, gibt es dann über den Online-Shop der Band – http://betontod.hamburgrecords.com/ oder über Eventim. 30 Jahre Betontod: Weit mehr als 1000 Konzerte haben Ado Dera (Bass), Frank „Eule“ Vohwinkel (Gitarre), Oliver Meister (Gesang), Maik Feldmann (Drums) und Mario Schmelz (Gitarre) schon gespielt, viele davon bei großen Festivals. Das wird auch 2020 so sein. Bestätigt sind bisher schon Auftritte beim Greenfield-Festival in Interlaken in der Schweiz und beim Highfield-Festival in Leipzig. Betontod werden auch auf Tour gehen.