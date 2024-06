Punkrockband aus Rheinberg Betontod live bei Rock am Ring vor 60.000 Menschen

(up) Davon haben die alten Haudegen der Rheinberger Punkrockband Betontod lange geträumt – am Freitagnachmittag ist dieser Traum wahr geworden: Die fünf Musiker haben beim traditionsreichsten und einem der größten deutschen Musikfestivals, Rock am Ring am Nürburgring in der Eifel, vor rund 60.000 Menschen gespielt. 50 Minuten gab die Band Vollgas und riss das Publikum mit. Gitarrist Frank „Eule“ Vohwinkel fasste seine Gefühlslage nach dem Konzert in einem Wort zusammen: „Wahnsinn!“ Am Samstag können die Musiker einmal durchschnaufen, bevor es am Sonntag bei Rock im Park – gleiche Festival-Größe, gleiches Programm – in Nürnberg weitergeht.