Punkrockband aus Rheinberg : Betontod spielen für die Toten Hosen

Betontod aus Rheinberg freuen sich wie die kleinen Kinder darauf, im Vorprogramm der Toten Hosen aufzutreten. Von links: Adam Krosny (Bass), Frank Vohwinkel (Gitarre), Olli Meister (Gesang), Maik Feldmann (Drums) und Mario Schmelz (Gitarre). Foto: Boris Breuer

Rheinberg Die Punkrockband ist für das Abschlusskonzert der Düsseldorfer Superstars am 10. September in Minden gebucht. Eine sehr emotionale Sache für die Rheinberger. Am Weserufer werden sie vor voraussichtlich 40.000 Menschen auftreten.

(up)