Rheinberger Punkrockband Betontod spielen bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“

Betontod zünden die nächste Stufe ihrer Karriere-Rakete. Die Punkrockband aus Rheinberg gibt bekannt, dass sie im nächsten Sommer bei zwei der wichtigsten und größten Rock-Festivals in Deutschland, wenn nicht in Europa, auf der Bühne stehen werden: Am Freitag, 7. Juni, sind sie für das XXL-Event „Rock am Ring“ am Nürburgring in der Eifel engagiert, zwei Tage später (am Sonntag, 9. Juni) dann beim nicht minder gewaltigen „Rock im Park“ in Nürnberg.