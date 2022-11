Rheinberger Punkrockband Betontod geben 2023 ein Heimspiel auf der MAP-Bühne

Frank Vohwinkel (Gitarre), Mario Schmelz (Gitarre), Olli Meister (Gesang), Adam Krosny (Bass) und Maik Feldmann (Schlagzeug) gehören seit vielen Jahren zu den bundesweit erfolgreichsten Punkrockbands. Ihre Touren in mittelgroßen Hallen sind meist ausverkauft, mehrere ihrer Alben schafften den Sprung in die Charts. Zudem sind sie regelmäßige und gern gesehene Gäste bei großen Festivals. Allein in diesem Jahr traten sie mehrfach vor 30.000 bis 40.000 Zuschauern auf, unter anderem im Vorprogramm der Toten Hosen bei deren Tournee-Abschlusskonzert am 10. September in Minden. Betontod, 1990 im Rheinberger Jugendzentrum Zuff gegründet, sind auch überzeugte Botschafter ihrer Heimatstadt. Dass sie aus Rheinberg kommen, erwähnen sie überall.