Viva Punk! in Rheinberg : Betontod kündigt Zusatzkonzert an

Betontod werden 2020 30 Jahre alt. Foto: Boris Breuer

Rheinberg Aufgrund der extrem hohen Nachfrage für das Konzert der Rheinberger Punkrock-Band Betontod am Samstag, 12. Dezember 2020, gibt es ein Zusatzkonzert am Abend vorher. Wie berichtet, feiert die bekannte Band 2020 ihr 30-jähriges Bestehen und spielt dann erstmals seit fünf Jahren in Rheinberg.