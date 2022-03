Am Tag vor der Gerichtsverhandlung in Münster : Rheinberg beteiligt sich an der Demo gegen Kiesabbau

Am 21. März wird vor dem OVG Münster in Sachen Kies verhandelt, tags zuvor wird unter anderem in Rheinberg demonstriert. Foto: dpa/Guido Kirchner

Rheinberg Die Rheinberger Bürgerinitiative „Kieswende jetzt!“ lädt für Sonntag, 20. März, zu einer Demonstration gegen die geplanten Kiesflächen im Regionalplan des Regionalverbands Ruhr (RVR) ein.

„Mit dem Aktionsbündnis Niederrheinappell und anderen lokalen Bürgerinitiativen gegen den Kiesabbau möchten wir nachdrücklich darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Verhandlung für die Menschen am Niederrhein ist“, so Hannah Bollig von der Rheinberger Initiative. „Wir setzen viel Hoffnung in das Urteil des Gerichts.“ Los geht‘s um 14 Uhr am Parkplatz am Friedhof in Budberg, Rheinkamper Straße. „Von dort aus laufen wir an den Baggerlöchern der Wolfskuhlenallee vorbei bis zum Vierbaumer Weg und Hohen Weg, wo aktuell großflächig ausgekiest wird“, erklärt Klaus Leonhards von den Kies-Gegnern: „Mit Blick auf die Folgen des Kiesabbaus auf unsere Landschaft wird es dort eine kurze Pause mit Redebeiträge geben.“ Der Demonstrationszug endet nach gut zwei Stunden wieder am Startpunkt.