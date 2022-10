Klassische Musik in Rheinberg : Besonderes Streichquartett gastiert in der Stadthalle

Rheinberg Die Musikalische Gesellschaft lädt für Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr zu ihrem nächsten Konzert in die Stadthalle Rheinberg ein. Es spielt das 2014 gegründete Eliot-Quartett, das zu den interessantesten und vielversprechendsten Streichquartetten der neuen Generation zählt.

In seiner Heimatstadt Frankfurt am Main ist das Eliot Quartett fester Bestandteil des Konzertlebens, wo es 2019 als erstes Quartett „in Residence“ im renommierten Frankfurter Holzhausenschlösschen eine eigene Konzertreihe gestaltete. Seine künstlerische Ausbildung erhielt das Quartett an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt sowie an der Escuela Superior de Musica Madrid . Entscheidende Impulse erhält das Ensemble in der gemeinsamen Arbeit mit Alfred Brendel und dem Belcea Quartett.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr, in der Stadthalle. Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind erhältlich in der Buchhandlung am Rathaus in Kamp-Lintfort, in der Tourist-Info Moers an der Kirchstraße sowie bei HiFi Komossa an der Orsoyer Straße in Rheinberg. Online können Karten unter eventim.de und musikalische-gesellschaft.de geordert werden. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.