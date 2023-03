Verkehrspolitik in Rheinberg Beschluss zu Sperrung der City-Durchfahrt erneut vertagt

Die Entscheidung darüber, ob und wie die Durchfahrt von Holz- und Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt gesperrt wird, ist einmal mehr vertagt worden. Der Stadtrat hat am Dienstagabend entschieden, erst in der nächsten Ratssitzung am 21. Juni einen Beschluss zu fassen. Als Begründung wurde angeführt, dass es „neue Perspektiven“ gebe, die dazu geeignet seien, neu zu überlegen.