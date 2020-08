Auszubildende im Kreis Wesel : Berufsnachwuchs bei der AOK ist fit für den Beraterjob

(RP) Die AOK Kreis Wesel/Kreis Kleve legt großen Wert auf qualifizerten Nachwuchs. 74 junge Leute befinden sich derzeit in Ausbildung.

Als persönliche Berater für Versicherte, Firmenkunden oder Gesundheits-partner sind Sozialversicherungsfachangestellte, kurz „Sofas“, Ansprechpartner bei allen Fragen zur Krankenversicherung. Sie kennen sich aber auch im Bereich der Pflege-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung aus. Die Qualifikation für kompetente Beratung haben Justin Moes und Katharina Hasselmann nach dreijähriger Ausbildung bei der AOK Rheinland/Hamburg erworben. Beide werden in den Geschäftsstellen der AOK-Regionaldirektion Kreis Kleve/Kreis Wesel weiter beschäftigt.

„Der Bedarf an Spezialisten im Gesundheitswesen wird weiter wachsen, und es werden immer neue Aufgabenfelder und Schwerpunkte bei den Krankenkassen entstehen“, sagt Bruno Overkamp, stellvertretender Regionaldirektor der AOK Kreis Kleve/Kreis Wesel. „Deshalb bieten wir entsprechende Weiterbildungs-möglichkeiten und begleitende Studiengänge an.“ So konnten der Vize-Chef und Ausbildungsleiterin Petra van Schöll zwei weiteren Prüfungsabsolventen gratulieren: Jil Gerdiken und Servan Sayman haben ihr Studium „Gesundheit und Sozialmanagement“ nach sieben Semestern mit sehr gutem Abschluss zum Bachelor of Arts absolviert. Schwerpunkt der akade-mischen Ausbildung war das „Patientenorientierte Gesundheitsmanagement“.