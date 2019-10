Konzert von Matt Epp : Songs über Liebe und Frieden in der Orsoyer Kirche

Orsoy Berührend: Die kanadischen Musiker Matt Epp und Joel Couture machten auf ihrer Tour durch Europa Station am Niederrhein.

Im zweiten Teil wurde das Duo zupackender, poppiger und melodisch noch eingängiger. Aber Epp erzählte weiter Geschichten wie beim „Song about my world“ über die Verantwortung für die Welt oder in dem flotteren „May I have this dance“. Ganz viel Gefühl transportierte er bei „The sound“ und vor allem beim berührenden „Never have I loved like this“. Mit dem a-capella vorgetragenen „Birch to Birch“ endete das Konzert mit der Botschaft: „The best kind of activism is love activism (dt.: Die beste Art von Aktivismus ist Liebesaktivismus).“