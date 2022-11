Nach Bahnunfall in Rheinberg : Kesselwagen steht wieder in den Gleisen

Foto: Armin Fischer (arfi) 7 Bilder Nach Unfall in Rheinberg – Kesselwagen wird wieder ins Gleis gehoben

Rheinberg-Orsoy Fachleute der Niag-Verkehrsbetriebe und der Deutschen Bahn sind dabei, die am Mittwoch im Rheinberger Ortsteil Orsoy entgleiste Lok wieder in die Gleise zu setzen. Ein mit Ammoniak befüllter Kesselwagen ist bereits abtransportiert worden.

Noch am Mittwochabend sei entschieden worden, die entgleiste Lok und den ebenfalls aus den Schienen gesprungenen Kesselwagen mit einem Kran wieder in die Spur zu setzen, sagte ein Niag-Sprecher. Dazu hatte die Deutsche Bahn einen Hilfszug mit Zeus-Kranwagen von Wanne-Eickel auf den Weg nach Orsoy geschickt. Der Koloss traf dort am Donnerstag gegen 10.30 Uhr ein und konnte so platziert werden, dass der Bahnübergang Rheinberger Straße nicht gesperrt werden musste. Der Verkehr konnte ganz normal weiterlaufen. Zwischen dem Übergang und dem in einem schwer zugänglichen Bereich zwischen PM-Tankstelle und Sparkassen-Filiale liegen gebliebenen Gespann war ausreichend Platz für den Hilfszug.

Dann war Millimeterarbeit gefragt. Die Experten in orangefarbenen Overalls lösten zunächst die verkantete Kupplung zwischen Lok und Anhänger und legten dann schwere Ketten unter den Kesselwagen, dessen vordere Räder aus den Gleisen gesprungen waren. Sie wurden mit großen Ösen an einem Stahlarm mit dicken Textilseilen befestigt, der am Teleskopausleger des Krans hing. Millimeter für Millimeter hob der Kranführer mit äußerster Vorsicht den Kesselwagen an und lenkte ihn so, dass er auf den Gleisen zu stehen kam. Niag-Mitarbeiter lotsten den Kranführer durch Zurufe.

„Das ist immerhin ein Gewicht von mehr als 40 Tonnen“, sagt Hans-Rudolf Röhling, bei der Niag für Arbeitsschutz und Sicherheit zuständig. „Der Kesselwagen wiegt 25 Tonnen und ist mit 16 Tonnen Ammoniak etwa zur Hälfte gefüllt.“ Wie die RP erfuhr, war die Chemikalie für das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort bestimmt. Die Niag hatte zunächst geplant, das Ammoniak aus dem Kesselwagen in Lkw-Tankwagen umzupumpen. „Das wäre mehr Aufwand gewesen“, so Röhling.

Nach Teil eins der Bergungsmission fuhr der Hilfszug nach Duisburg-Baerl, weil es dort einen zweigleisigen Streckenabschnitt gibt. In der Folge kam eine andere Niag-Lok und transportierte den Kesselwagen ab, bevor sich der Hilfszug mit Kranwagen dann der havarierten Niag-Lok vom Typ MAK näherte. Auch sie soll mit Ketten und Seilen angehoben werden. Das ist allerdings etwas aufwendiger, da alle Räder der Lokomotive aus den Gleisen gesprungen waren und sie mit 90 Tonnen erheblich schwerer ist. Über seinen Teleskoparm kann der Zeus-Kran allerdings 130 Tonnen bewegen – ein echtes Kraftpaket.

Während die Bergung lief, war die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg mir Leiter Mario Dröttboom als Einsatzleiter vor Ort. „Wir mussten ein paar Äste wegschneiden, damit der Kran mehr Platz hatte“, so Dröttboom. Auch Mitarbeiter des Rheinberger Ordnungsamtes und die Polizei waren vor Ort. Eine Gefahrenlage habe zu keiner Zeit bestanden, sagte Hans-Rudolf Röhling von der Niag. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Stadt.

(up)