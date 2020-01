Steinkohleabbau in Rheinberg : Wer Bergbau-Beben erdulden musste, wird entschädigt

Steinkohleabbau in Rheinberg

In Rheinberg kam es an mehreren Stellen zu Bergschäden. Foto: Rainer Kaußen/Kaußen, Rainer

Rheinberg Die Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener informiert.

„Durch den Hochleistungsbergbau der RAG ist es in den letzten Jahren des deutschen Steinkohlebergbaus immer wieder zu bergbau-induzierten Erdbeben gekommen“, sagt die Schutzgemeinschaft Bergbaubetroffener (SGB). Mehrere Tausende Erdschläge hätten die Menschen auch in Rheinberg immer wieder – oft auch in der Nacht – beunruhigt oder aus dem Schlaf gerissen.