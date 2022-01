Donnerstags im St.-Nikolaus-Krankenhaus in Rheinberg : Beratung für Angehörige von Demenzkranken

Rheinberg Fachkrankenschwester Bettina Schilling, die die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle am St.-Nikolaus-Hospital in Rheinberg leitet, hat donnerstags Sprechstunde.

Der Alltag mit einem älteren demenzerkrankten Angehörigen oder einem Angehörigen mit einer psychiatrischen Erkrankung stelle große Herausforderungen dar und werfe Fragen auf. Manche Probleme hätten sich durch die mit der Pandemie verbundenen Kontaktbeschränkungen sogar verstärkt. Aber: „Hilfesuchende werden hier nicht alleine gelassen“, betont Fachkrankenschwester Bettina Schilling, die die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle am St.-Nikolaus-Hospital in Rheinberg leitet. Sie hilft bei der Beantragung des Pflegegrades, begleitet bei Begutachtungen, unterstützt bei Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und informiert über ambulante Unterstützungsmöglichkeiten. Die Beratung ist kostenfrei und ohne Termin möglich. Jeden Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr beantwortet Bettina Schilling (Telefon 0160 8890655) Fragen zu psychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Die Beratungsstelle für Hilfesuchende aus dem Kreis Wesel befindet sich in der zweiten Etage des Krankenhauses an der Orsoyer Straße. Es gilt die 2G-plus-Regel (geimpft oder genesen plus tagesaktueller Test).