In der Stadthalle Rheinberg Benefizkonzert mit Karl Timmermann für 20 Jahre Tafel

Seit genau 20 Jahren gibt es die Tafel in Rheinberg mit der Ausgabestelle am Pfarrheim St. Anna. Sie hat schon seit Jahren Ausmaße eines mittelständischen Unternehmens. Rund 50 Helferinnen und Helfer, eigene Fahrzeuge, Kühlraum – da kommt was zusammen. Nun findet am Donnerstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr (Einlass ab 17.15 Uhr), eine Benefizveranstaltung mit viel Musik, Aktionen und einem Interview auf der Bühne der Stadthalle statt. Präsentiert wird die Veranstaltung von Sänger und Moderator Karl Timmermann unter dem Motto „30 Jahre Weihnacht am Niederrhein“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten. Unterstützt wird der Abend von der Stadt Rheinberg und der Sparkasse am Niederrhein. Es kommen auch Tafel-Funktionäre vom Landes- und Bundesverband. Andreas Stepphuhn ist Vorsitzender der Tafel Deutschland und wird zusammen mit Bürgermeister Dietmar Heyde und Tafel-Koordinatorin Tanja Braun aufs Podium gebeten, wo Karlheinz Kamps sie interviewen wird.