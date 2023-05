Kulturtipps Benefizkonzert für das Hospiz Haus Sonnenschein

Rheinberg · In der Evangelischen Kirche in Rheinberg gibt es am Sonntag Musik von Barock-Komponisten, im To Hoop in Alpsray findet ein Kneipenkonzert statt.

11.05.2023, 15:08 Uhr

Auch Werke von Georg Philipp Telemann werden in Rheinberg zu hören sein. Foto: Keystone

Barockmusik in Rheinberg Am Sonntag, 14. Mai, findet um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Rheinberg ein Benefizkonzert für das Hospiz „Haus Sonnenschein“ statt. Es steht ganz im Zeichen des Barock. Dargeboten wird unter dem Motto „Meine Seele hört im Sehen“ Vokal- und Instrumentalmusik der für diese Epoche bedeutenden Komponisten Dietrich Buxtehude, Johann Kuhnau, Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel. Beispielhaft für die berühmten Abendmusiken Dietrich Buxtehudes erklingt die Kantate für Sopran, Violine und Cembalo „Singt dem Herrn ein neues Lied“. Besondere Akzente bilden die Werke „Engels Nachtegaeltje“ von Jacob van Eyck, Variationen für Blockflöte-Solo über das englische Volkslied „The English Nightingale“ und die Sonate Nr. 4 für Cembalo-Solo „Der todtkrancke und wieder gesunde Hiskias“ aus: „Musicalische Vorstellung einiger Biblischer Historien“ von Johann Kuhnau. Der Komponist Johann Kuhnau wirkte als Amtsvorgänger von Johann Sebastian Bach bis zu seinem Tode als Thomaskantor in Leipzig. Der dazu gehörige Text dieser biblischen Sonate wird von Pfarrerin Ulrike Thölke rezitiert. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für das Hospiz „Haus Sonnenschein“ gebeten. Ausführende sind Anne Wefelnberg (Sopran), Monika Seiler (Flauto dolce und Flauto traverso), Veronika Hoffmann-Schneider (Violine), Dietrich Schneider (Viola) und Willem Winschuh (Cembalo). Kneipenkonzert Am Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr, geben Coincidence ein Kneipenkonzert mit Irish Folk, Rock und Blues im To Hoop in Alpsray (Alpsrayer Straße 102). Mit ihren akustischen Instrumenten bieten die Musiker dem Publikum eine Unplugged-Performance mit einem weiten musikalischen Spektrum. Druckvolle Gitarren-Grooves, spritzige Soloparts und rockiger bis einfühlsamer Gesang sind ihre Markenzeichen. Eintritt frei, ein Hut wird herumgereicht. Kabarett verschoben Die für Freitag, 12. Mai, 20 Uhr, geplante Aufführung des Spontankabaretts von Piplies & LaMinga im To Hoop in Alpsrays muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Das teilen die Veranstalter mit.

(up)