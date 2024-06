Benefizaktion in Rheinberg Yogazeit für einen guten Zweck

Info

Songtitel Die vier Yogalehrerinnen haben ihre Kurse nach Songs der Beatles benannt. Sie heißen All My Loving (Anmeldungen unter openwings.yogazeit@gmail.com), Here Comes The Sun (yogazeit.rheinberg@gmail.com) und Let It Be (lebensmutig.yogazeit@gmail.com). Pro Kurs und Teilnehmer werden 40 Euro berechnet, wer zwei Kurse bucht, bekommt einen Nachlass von zehn Euro und muss nur noch 70 Euro bezahlen. 80 Prozent der Einnahmen werden an das Hospiz gespendet.