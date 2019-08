Schützenfest in Wallach : Benedikt Günther ist König der Wilhelm-Tell-Schützen

Wallach Acht Aspiranten kämpften bei den Wallacher Schützen um die Königswürde. Durchgesetzt hat sich der Sohn des Vorjahreskönigs. Am Freitag, 23. August, geht das Schützenfest mit der „Wallacher Partynight“ weiter.

Das Wallacher Bürgerschützenfest begann am Freitag mit der gut besuchten und sehr harmonisch verlaufenden Mitgliederversammlung in der Alten Schule, die Vorsitzender Hans-Joachim Günther leitete. Tags darauf folgte der Schützenfestauftakt mit dem offenen Wilhelm-Tell-Apfelschießen. Bürgermeister Frank Tatzel eröffnete das Bürgerschützenfest offiziell mit dem Fassanstich. Am offenen Wilhelm-Tell-Apfelschießen beteiligten sich viele Bürger, die nach dem Vorbild des Meisterschützen Wilhelm Tell einen Apfel abzuschießen versuchten – in diesem Fall aus Holz. Robin Ten­brock-Ingenhorst holte den Rest des großen Holzapfels von der Stange und holte sich den Wertgutschein in Höhe von 50 Euro. Am Sonntag fand nach dem Schützenzug ein Ökumenischer Gottesdienst in der Wallacher Kirche statt, den Pfarrerin Ulrike Thölke und Lektorin Petra Kaas gemeinsam zelebrierten.