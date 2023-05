Beratung in Rheinberg Beschwerdestelle für die Jugendhilfe

„Ombud“ heißt im Altnordischen „Vollmacht“; Ombuds­personen sind eine Art ehrenamtliche Streitschlichter. In ihrer Funktion ermöglichen Ombudsleute, Streitfälle in verschiedensten Bereichen und ohne großen bürokratischen Aufwand zu schlichten. Auch in Rheinberg wird nun eine Ombudsstelle eingerichtet. Und zwar als externe Beschwerdestelle für die Familien- und Jugendhilfe.