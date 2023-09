Treffen des Initiativkreises In Budberg herrscht Aufbruchstimmung

Es herrscht Aufbruchstimmung in Budberg: Der neue Initiativkreis „Zukunft Budberg“ hatte sich Mitte Mai erstmals in großer Runde getroffen. Die Teilnehmer schlossen sich verschiedenen Arbeitskreisen an, die nun überlegen, planen, vorstellen und arbeiten. Erste Ergebnisse wurden jetzt im Bürgerhaus Budberg vorgetragen und ließen bereits erkennen: Es tut sich was im Dorf. Janine Segref, mit Peter Houcken und Klaus Lorenz Initiatorin der Bewegung, fasste die Idee so zusammen: „Wir wollen etwas für die Zukunft des Dorfes tun.“