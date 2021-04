Spende der Sparkasse am Niederrhein : Beim SV Orsoy wird Tennis bald unter Flutlicht gespielt

Spende der Sparkasse am Niederrhein

Stephan Karl (li.) und Adrian Fertykowski (re.) hatten Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake auf die Vereinsanlage Am Gildenkamp eingeladen. Foto: SAN

Rheinberg Schon bald können sich die Mitglieder der Tennisabteilung des SV Orsoy auch nach Einbruch der Dunkelheit zu einem Match verabreden. Rund 15 Ehrenamtliche arbeiten gerade in ihrer Freizeit daran, eine Flutlichtanlage zu bauen.

Schon bald können sich die Mitglieder der Tennisabteilung des SV Orsoy auch nach Einbruch der Dunkelheit zu einem Match verabreden. Rund 15 Ehrenamtliche arbeiten gerade in ihrer Freizeit daran, eine Flutlichtanlage zu bauen. Stephan Karl, der zweite Vorsitzende des Vereins: „Wir erleben im Moment einen tollen Mitgliederzuwachs und freuen uns auf eine hoffentlich schöne Saison.“ Die Sparkasse am Niederrhein überwies für die LED-Scheinwerfer, Masten und rund 600 Meter Kabel eine Spende von 4000 Euro, etwa die Hälfte der Gesamtkosten.

Sportwart Adrian Fertykowski und Stephan Karl koordinieren die Arbeiten, besorgen Maschinen, Material und alles, was sonst noch für ein solches Projekt gebraucht wird. „Einen Elektriker haben wir in unseren eigenen Reihen, das ist ein großer Vorteil“, unterstreicht Stephan Karl. Zwei der insgesamt vier Tennisplätze sollen spätestens ab Juni in den Abendstunden beleuchtet sein. Adrian Fertykowski sagt: „Wir haben innerhalb kürzester Zeit rund 20 Prozent mehr Mitglieder bekommen, auch wegen einer tollen Kooperation mit der Tennisschule Labe.“