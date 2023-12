Mitsingaktion auf dem Sportplatz Beim SV Budberg wird trotz des Regens gesungen

Damit hatten die Veranstalter des SV Budberg beim besten Willen nicht gerechnet. Viele junge Familien und Freunde des Sportvereins strömten zum traditionellen Adventssingen auf die Budberger Sportanlage, um sich in Gemeinschaft einzustimmen. Gekonnt führte Wilhelm Barnowski durch den einstündigen, besinnlichen Liederabend, der durch Gedichte von Groß und Klein ergänzt wurde. Trotz des Nieselregens ließen sich die rund 150 Teilnehmer bei Glühwein und heißer Schokolade die Freude nicht nehmen. Vin Hoppmann, Wolfgang Pietzonka und Helmut Osterburg sorgten für die instrumentale Begleitung. Petra Mölich, die in diesem Jahr zum ersten Mal mitwirkte, gab mit ihrer Stimme nicht nur den Kleinsten beim Lied „In der Weihnachtsbäckerei“, sondern auch den Erwachsenen den nötigen Rückhalt. Abgerundet wurde der Abend mit Helmut Osterburgs Budberger Version des Liedes „Dat is Heimat“ der Kölner Gruppe „Die Räuber“. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, die viele Neubürger und auch die Vereinsfamilie einander näher gebracht hat. Nun wünscht der SV Budberg allen ein gutes neues Jahr 2024.