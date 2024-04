Am Samstag in Rheinberg Beim Ossenberger Wochenmarkt dreht sich alles ums Fahrrad

Immer wieder gelingt es dem Wochenmarktteam durch Sondermärkte, die in der Regel einmal pro Monat stattfinden, viele Besucher nach Ossenberg zu bewegen. Nach dem erfolgreichen Oster-Wochenmarkt am Karsamstag werden in diesem Jahr unter anderem noch Wochenmärkte zum Muttertag, zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, zum Thema Märchen, zu Haustieren unter dem Motto „Hund und Katz“ und der Christkindl-Wochenmarkt auf dem Ossenberger Dorfplatz stattfinden.