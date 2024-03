Frühjahrsempfang in Rheinberg Warum Kunst und Kultur so wichtig sind für eine Stadtgesellschaft

Das alles wurde beim Frühlingstreffen am Sonntag in der Stadthalle gewürdigt. Bürgermeister Dietmar Heyde und die Stadtverwaltung hatten dorthin eingeladen, um einmal die Bandbreite des kulturellen Angebots vor Augen zu führen. Das war alles ganz toll und hochwertig, aber leider viel zu ausgiebig und lang, so dass das Herzstück dieser Veranstaltung, ein lockerer Austausch mit den Kulturschaffenden an Info-Ständen in der Stadthalle, viel zu kurz kam und der Aufbruchstimmung nach bald dreistündigem Programm zum Opfer fiel. Schade.