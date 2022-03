Verstimmung zwischen Stadt Rheinberg und DLRG : Beim Freibad nichts riskieren

Rheinberg Die Stadtverwaltung und die DLRG-Ortsgruppe Rheinberg liegen sich in den Haaren. Dabei geht es um die Wachgänger für das Underberg-Freibad im Sommer. Die Stadt sollte auf die DLRG eingehen und einlenken. Es geht auch um die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit.

Wer es sich in Rheinberg verscherzen will, muss damit drohen, dass das Underberg-Freibad schließen oder gar nicht erst öffnen könnte. Genau das hat Iris Itgenshorst getan. In der Debatte um den Haushalt wollte die Beigeordnete am Beispiel Freibad zeigen, was es bedeutet, wenn die Stadt ins Haushaltssicherungskonzept rutscht und es freiwilligen Leistungen an den Kragen geht. Im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss konnte man förmlich spüren, wie einige zusammenzuckten – ahnend, dass das nicht ohne Folgen bleiben würde.