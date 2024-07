Sammelprogramm des Rheinberger Unternehmens Die 200-millionste Kapsel führte ins Underberg-Stammhaus

­Dieses Treueprogramm hat alle Erwartungen übertroffen. Im Rahmen von „Tops & More” können Underberg-Fans seit 22 Jahren die Kapseln der 20-Milliliter-Portionsflaschen einschicken und dafür Prämien erhalten. Nach Unternehmensangaben treffen jeden Monat aus aller Welt mehr als eine Million der grünen Flaschenverschlüsse mit dem roten Siegelzeichen in Rheinberg ein. Matthias Henningsen aus Lehrte bei Hannover durchbrach in diesem Jahr eine Schallmauer: Eine seiner eingesandten Kapseln war die 200-millionste, die seit 2002 in Rheinberg eingegangen ist. Das nahm Underberg zum Anlass, den 59-jährigen Berufsschullehrer zusammen mit seiner Frau nach Rheinberg ins Stammhaus einzuladen. Neben dem Riesenkräutermobil XXL durften sich die beiden über eine Führung durch das Underberg-Stammhaus freuen. Hubertine Underberg-Ruder, Vertreterin der fünften Familiengeneration, ermöglichte den Gästen einen Blick hinter die Kulissen des Gebäudes.