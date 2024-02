Berufsausbildung in Rheinberg Drei Azubis bei Ineos Inovyn losgesprochen

Beim Chemie-Unternehmen Ineos Inovyn in Rheinberg sind drei gewerbliche Auszubildende losgesprochen worden. Sie haben ihr Ausbildung nach dreieinhalb Jahren erfolgreich beendet und sind nun Chemikanten und Elektroniker für Automatisierungstechnik. Die jungen Mitarbeiter erhielten im Rahmen der Lossprechungsfeier ihre Gesellenbriefe. Zwei der bisherigen Auszubildenden konnten in eine Festanstellung übernommen werden, ein dritter Auszubildender werde aufgrund eines Ortswechsels eine Stelle in einem anderen Unternehmens antreten, teilte Ineos Inovyn mit. Über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung freuten sich Robert Buckstegen (Ausbilder), Daniela Geßmann (für den Betriebsrat), Anja Stiers (Auszubildendenbeauftragte) und Andreas Bönner (Personalleiter) mit Bulut Emre (Chemikant), Florian Bunse (Elektroniker für Automatisierungstechnik) sowie Ebu Bekir Demir (Chemikant).