Neues Logistikzentrum in Rheinberg : Bei Garbe wird schon gearbeitet

Auf dem Areal an der Alten Landstraße laufen schon die Erdarbeiten. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg An der Alten Landstraße in Rheinberg wird schon der Bau des Garbe-Logistikzentrums vorbereitet. Dort soll ein Ersatzteillager für Mercedes-Nutzfahrzeuge entstehen, darüber war in der Politik lange diskutiert worden.