Kirchliches Leben in Rheinberg Fünf Kirchen in der Stadt erradelt

Erst ein Gottesdienst in Budberg, dann eine Fahrradtour von gut 30 Kilometern zu den evangelischen oder evangelisch genutzten Gotteshäusern in Rheinberg, an der sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gemeinden Budberg, Rheinberg, Wallach-Ossenberg-Borth und Orsoy beteiligten: Das war der Fahrplan für den Himmelfahrtstag. „Aufbruch“ war das Thema des Gottesdienstes, wie Pfarrer Heiner Augustin erläuterte: „In den vier evangelischen Gemeinden wird sich in den kommenden zwei Jahren einiges verändern. Wir werden enger zusammenrücken. Und dazu gehört auch, dass man die Kirchen mal gesehen haben sollte.“ So ging es von Budberg zunächst nach Rheinberg, dann weiter nach Ossenberg, wo die Schlosskapelle als Simultaneum auch von Protestanten genutzt wird, dann weiter nach Wallach und schließlich nach Orsoy. In den Kirchen wurden jeweils kurze Abrisse zur Geschichte und zum Gemeindeleben gegeben. Die Tour, die möglicherweise nächstes Jahr erneut angeboten wird, habe auch den Blick für die Dimensionen des evangelischen Rheinbergs geöffnet, sagte Heiner Augustin. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer