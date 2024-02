Sperrmüll und Grünschnitt in Rheinberg Wer Abfall selbst entsorgt spart eine Menge Geld

Viele Rheinberger bedauern immer noch, dass man Grünschnitt und Gartenabfälle nicht mehr beim Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg an der Bahnhofstraße abgeben kann. Seit Mai 2019 bietet die Stadt Rheinberg in Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel stattdessen die Möglichkeit an, Sperrmüll und Grünschnitt beim Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof in Kamp-Lintfort abzugeben. Rheinbergerinnen und Rheinberger bekommen einen Rabatt über einen Gutschein, der auf der Homepage der Stadt Rheinberg abrufbar ist. Die Gebühren reduzieren sich auf jeweils drei Euro bei Anlieferung einer Autokofferraumladung (maximal 500 Liter oder ein halber Kubikmeter). Die regulären Preise für das Jahr 2023 ohne Gutschein lagen bei neun Euro für Sperrmüll und fünf Euro für Grünschnitt.