Kommunalwahl 2020 : Bei der SPD übernimmt die Jugend

Rheinberg Vor fünf Jahren hat eine neue Juso-Generation in Rheinberg begonnen, sich in die Politik einzumischen. Jetzt bestimmen junge Leute wie Philipp Richter den Kurs der Politik. Der 26-Jährige soll Fraktions-Chef im Rat werden.

Simon Thölke von den Bündnisgrünen war vier Jahre lang das Küken im Rheinberger Rat. Der inzwischen 25-jährige Wallacher war mit Abstand der jüngste gewählte Kommunalpolitiker. Als der Chemiker vor einem Jahr den Rat verließ, um sich an der Universität in Oxford um seine Dissertation zu kümmern, war alles wieder so wie vorher: Kommunalpolitik, so schien es, ist auch in Rheinberg, wie in so vielen andere Kommunen, nur was was für ältere Leute. Jetzt sind die jüngsten Mandatsträger rund 15 Jahre älter als Thölke. Die meisten haben vorne eine Fünf oder gar eine Sechs.