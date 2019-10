Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Bei Amazon brennt eine Papierpresse

Foto: dpa/Marcel Kusch Die Feuerwehr Rheinberg setzte zum Löschen der Presse ein Schaum-Wasser-Gemisch ein (Symbolfoto).

Rheinberg Die Feuerwehr Rheinberg hatte am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr einen Einsatz am Amazon-Logistikzentrum. Dort brannte auf dem Außengelände eine Papierpresse an einer Lagerhalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einsatzkräfte setzten zum Löschen der Presse ein Schaum-Wasser-Gemisch ein. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie den Ablauf. Ein an die Presse angeschlossener Papiercontainer wurde ebenfalls geöffnet, sämtliche Glutnester gelöscht. Ein Überdruckfilter musste in einer Halle eingesetzt werden, weil sie stark verraucht war. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

(RP)