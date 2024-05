Neuanschaffung in Orsoy Behindertenbeirat beklagt zu hohe Kosten für Ponton

Der neue Ponton am Orsoyer Rheinsteiger ist gerade erst von der Stadt Rheinberg vorgestellt worden. Dem Hinweis der Stadt, dass er barrierefrei gebaut sei, folgte bald die Einschränkung, dass gehandicapte Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen seien, den Steiger wegen der steilen Treppen am Deich nicht nutzen könnten. Über eine Nachbesserung soll, so sagten es Stadt und Deichverband, erst im Zuge der Deichsanierung entschieden werden. Bis dahin werden aber noch mindestens fünf Jahre vergehen.