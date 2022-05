Freie Schule Niederrhein und Montessori-Grundschule in Borth : Begeistert zurück von der Schulfahrt auf die Insel

Freie Schule Niederrhein und Montessori-Grundschule in Borth

Die Freie Schule Niederrhein in Borth war fünf Tage auf Borkum. Foto: Nepper

Rheinberg-Borth Die Montessori-Grundschule und die Freie Schule Niederrhein in Borth sind von einer Klassenfahrt nach Borkum zurückgekehrt. Der einhellige Tenor: „Wir kommen wieder.“

Nicht Klassenfahrt, sondern eine Fahrt mit der gesamten Schulgemeinschaft sollte es von Anfang werden und auf „eine Insel“ sollte es gehen. Da waren sich die Schulleitungen der Montessori-Grundschule und der Freien Schule Niederrhein in Rheinberg von Anfang an einig. „Diese logistische Herausforderung sollte unsere persönliche Challenge werden“, sagt Heike Basten, Geschäftsführerin beider Schulen.

So machte sich im Vorfeld ein Planungsteam 2021 auf den Weg zunächst zur niederländischen Insel Ameland, deren örtliche Voraussetzungen jedoch den Wünschen des Teams nicht entsprachen. So wurde es Borkum, das als Alternative angesteuert worden war und sich als Volltreffer erweisen sollte. „Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote und eine außergewöhnlich freundliche Leitung der Jugendherberge haben uns schlagartig überzeugt“, so Diana Schwinges-Leo und Johannes Munkes, die beiden Schulleiter des Montessori-Zentrums-Niederrhein.