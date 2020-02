Begegnungsstätte in Rheinberg : Begegnungsstätte läuft auch mit Not-Kita gut

An und in der Begegnungsstätte ist immer was los. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die DRK-Kindertagesstätte Grashüpfer und die weiteren Angebote in der städtische Einrichtung kommen sich nicht ins Gehege.

In der Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße hat sich eine Menge getan. Die komplette untere Etage ist in kurzer Zeit zu einer Not-Kindertagesstätte umgebaut worden. Inzwischen werden dort Jungen und Mädchen betreut – solange, bis sie in die hoffentlich bald fertiggestellte neue Kita Akazienstraße umziehen können. Das dauert aber noch ein Weilchen. In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses informierte Sozialdezernentin Rosemarie Kaltenbach über den Stand der Dinge.