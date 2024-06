Bezirksregierung Düsseldorf lädt ein Begegnungsfest am Samstag in der Orsoyer ZUE

Es gab in den vergangenen Monaten viele Unstimmigkeiten rund um die Zentrale Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) in Orsoy. Bei zwei Veranstaltungen in der Orsoyer Kirche, die sich in erster Linie an die Anwohner des alten St.-Marien-Krankenhauses richten, kochte die Volksseele hoch. Die Bezirksregierung Düsseldorf als Trägerin der Flüchtlings-Einrichtung gelobte Besserung. Als erste Maßnahme zur Verbesserung des Klimas im Ort findet am Samstag, 29. Juni, ein Begegnungsfest auf dem Gelände der ZUE an der Rheinberger Straße statt. Es beginnt um 15 Uhr und endet gegen 18 Uhr.