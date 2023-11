Live-Musik in Rheinberg Musiker verabschieden sich im To Hoop von Jochen Eminger

Am 15. August ist der Musiker Jochen Eminger gestorben. Der Duisburger hat einige Jahre in Rheinberg gelebt und war viele Jahre eine Art Hausmusiker im Alpsrasyer To Hoop an der Alpsrasyer Straße 102. Dort findet am Samstag, 25. November, 20 Uhr, ein Gedenkkonzert für den Bassisten statt. Unter dem Motto „Konzert für Jochen“ wollen sich viele Freunde und Wegbegleiter musikalisch von Eminger verabschieden. Die Band „JB Connection“, mit der Jochen Eminger oftmals unterwegs war, eröffnet den Abend. Danach wird der Sohn des Verstorbenen, Dennis Eminger, zusammen mit Dirk Suceska (Drums) und einigen Gästen (unter anderem Kai Weiner und Rüdiger Gudd) einige Songs spielen. Im Anschluss wird die Bühne für alle geöffnet, die gerne spielen möchten. Zugesagt haben Musiker wie Janice Harrington, Dennis Hormes und Kim Merz. Der Eintritt ist frei.